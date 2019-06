Possível saída de Jonas para compensar

Com a contratação de De Tomás, o Benfica passa a dispor de três avançados: Seferovic, Jonas e o próprio espanhol. No entanto, como a permanência do brasileiro é difícil, devido aos problemas físicos, é quase certo que os encarnados irão de novo ao mercado por um dianteiro.





Cádiz e Schettine estão assegurados para a posição, mas nem um nem outro deve ficar no plantel. Bruno Lage nunca irá atacar a época só com dois avançados e, por isso, se o Pistolas terminar a carreira, a SAD vai repor esta lacuna.