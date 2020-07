Povoense dá os parabéns ao antigo jogador Nélson Veríssimo

O União Atlético Povoense, clube sediado na Póvoa de Santa Iria, deu os parabéns a Nélson Veríssimo por ter assumido a equipa principal do Benfica ainda que de forma interina, recordando o passado do antigo jogador pelo clube.





Nélson Alexandre da Silva Veríssimo

.

A família UAP dá os parabéns, e deseja muito sucesso no seu trabalho ao Nelson... Publicado por União Atlético Povoense em Quinta-feira, 2 de julho de 2020

"A família UAP dá os parabéns e deseja muito sucesso no seu trabalho ao Nélson Veríssimo que assume para já o comando técnico do Benfica. Passou pelo União Atlético Povoense no escalão de infantis nas épocas 1987/88 e 1988/89 antes de se transferir para o Benfica. As escolinhas do Povoense tiveram o seu nome (UAP by Veríssimo), escolinhas inauguradas no ano da inauguração do nosso Complexo Desportivo (01/11/2003). Um dos atletas que integrou essas escolinhas com o seu nome será agora seu pupilo no Benfica: Rafa Silva", vincou o clube do concelho de Vila Franca de Xira através de uma publicação no Facebook.