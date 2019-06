Premier League ataca em peso e Benfica deve 'perder' alvo para a baliza

Primeira opção que foi trabalhada na Luz para o reforço da baliza, o holandês Jasper Cillessen deverá mesmo deixar o Barcelona no final da presente temporada, mas o seu futuro não passará pelo Benfica. Segundo adianta o 'Sport', o destino do guardião passará sim pela Premier League, campeonato no qual é seguido por Manchester United, West Ham e Everton, três equipas com o poderio financeiro para satisfazer as exigências dos catalães.O 'Sport' não detalha qual a equipa mais bem colocada para garantir esta contratação, mas refere que a entrada em cena da equipa comandada por Marco Silva foi a mais decidida e surge de momento como a "opção mais fiável" para o futuro do guardião, que também é seguido em Espanha pelo Valencia. A confirmar-se, Cillessen será um reforço de peso para os toffees, que por esta contratação deverão pagar uma verba acima dos 20 milhões de euros.Um valor que, refira-se, sempre foi um dos grandes entraves para a possível contratação do jogador por parte do Benfica, isto porque as águias nunca estiveram dispostas a subir dos 12 milhões, pese embora haver na altura acordo total entre o clube da Luz e o próprio jogador.