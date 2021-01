Premier League atrás de Ronaldo Camará

O 'The Sun' avança este sábado que clubes da Premier League estão de olho em Ronaldo Camará, jovem jogador do Benfica. O jornal inglês escreve que o médio português, de 18 anos, terá recusado a renovação de contrato com as águias - o atual vínculo termina em junho de 2022 - pelo que vários emblemas ingleses mostraram já interesse numa possível negociação no mercado de verão.





Recorde-se que Camará, que trocou o Sporting pelo Benfica aos 12 anos, foi considerado recentemente o quarto melhor talento sub-17 a nível mundial . Numa votação levada a cabo pelo site Football Talent Scout através do Twitter, o médio português do Benfica, que atingiu a maioridade no passado dia 5, recolheu 14 por cento dos votos. O jovem prodígio tem contrato profissional com as águias até junho de 2022 e esta temporada já foi chamado à equipa principal por Jorge Jesus.