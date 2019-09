Premier League International Cup: Benfica B vence Hertha nos descontos

O Benfica B começou ontem a sua participação na Premier League International Cup e logo com um triunfo, diante dos alemães do Hertha Berlim, por 2-1, em partida a contar para a ronda inaugural do Grupo C.

Num encontro disputado no Mill Farm Stadium, os golos só apareceram no segundo tempo, depois de uma primeira parte bastante equilibrada. O Hertha foi a primeira equipa a marcar, aos 58 minutos, por intermédio de Daishawn Redan, na conversão de um penálti.

A reação do emblema orientado por Renato Paiva não demorou muito a chegar. Aos 71 minutos, Pedro Henrique, também na marcação com sucesso de um penálti. O Benfica continuou à procura de chegar ao triunfo, o que aconteceu mesmo aos... 90’+3. Numa das últimas jogadas da partida, Kevin Csoboth desfez a igualdade e deu o triunfo à formação portuguesa, que assim regressa a Lisboa com a conquista dos três pontos.

Inserido no Grupo C na Premier League International Cup, as águias vão agora defrontar o Newcastle, a 22 de novembro, e depois o Blackburn Rovers, três dias depois.