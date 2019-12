Prémios já vão em 50 milhões de euros

O Benfica despediu-se da Champions 2019/20 mas vai continuar nas competições europeias e até este momento já encaixou praticamente 51 milhões de euros, mais concretamente 50,86 em prémios. Ontem, nos cofres da Luz entraram 2,7 milhões pela vitória sobre o Zenit e mais 500 mil euros pelo apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa. Antes disso, as águias já tinham encaixado 47,66 milhões, somando os valores da presença na prova, do triunfo sobre o Lyon e do empate contra o RB Leipzig. Se tivesse passado na Champions, o Benfica receberia mais 9,5 milhões de euros.