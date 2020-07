Preparação para a Taça de Portugal ultimada em Peniche

O Benfica arrancou a preparação para a Taça de Portugal no Seixal, no Benfica Campus, mas a mesma será ultimada em Peniche. Naquela cidade do distrito de Leiria os comandados de Nélson Veríssimo farão o primeiro treino na quinta-feira.





Recorde-se que o clássico com o FC Porto está agendado para o próximo sábado, a partir das 20.45 horas, no Estádio Cidade de Coimbra.