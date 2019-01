Presença de Vieira na SIC estava prevista

A presença de Luís Filipe Vieira, hoje, na SIC, no programa matinal apresentado por Cristina Ferreira, há muito que estava prevista. Aliás, apesar de o presidente do Benfica estar preparado para falar sobre o futuro da equipa, nomeadamente sobre quem poderá ser o sucessor de Rui Vitória, o teor da entrevista até será mais direcionado para a vida do líder dos encarnados e para aquilo que ainda tem em vista como presidente das águias.

Os últimos 10 anos do clube, no que ao nível de títulos diz respeito, tanto no futebol como nas modalidades, será um dos temas abordados por Luís Filipe Vieira, de 69 anos.