Presidente da Casa do Benfica de Londres revela apoio a Vieira: «Fez a Academia e Hospital da Luz»

Augusto Nunes, presidente da Casa do Benfica de Londres, publicou nas suas redes sociais que será mais um votante para a lista de recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Na publicação, Augusto Nunes realça alguns dos projetos concluídos sob a direção de Luís Filipe Vieira, entre as quais o... Hospital da Luz.

"Eu apoio Luís Filipe Vieira. Pelo trabalho fantástico que tem feito no nosso Benfica. Nunca o Benfica esteve como está agora. Hoje é uma instituição reconhecida e respeitada em toda a parte do mundo. Academia do Seixal, Hospital da Luz e outras fantásticas obras que esta Direção conseguiu concretizar. Dia 30 de Outubro, vota LFV", pode ler-se, na sua página oficial do Facebook.