Presidente da CBF terá sido aconselhado a despedir Tite e apostar em Jorge Jesus

Segundo adianta o jornal 'Folha de São Paulo', o nome de Jorge Jesus terá sido falado numa reunião mantida na semana passada entre Rogério Caboclo e Ricardo Teixeira, atual e antigo presidentes da Confederação Portuguesa de Futebol (CBF). De acordo com o relato do jornal paulista, Caboclo socorreu-se dos conselhos do antigo 'chefão' da CBF para tentar salvar-se de um período conturbado e terá sido aí que surgiu a ideia de uma 'solução Jorge Jesus'.





E o conselho de Teixeira foi claro: demitir os funcionários da CBF, alguns diretores e ainda vicepresidentes, passando depois pelo despedimento de Tite e o coordenador de seleções Juninho Paulista e apostar na dupla Jorge Jesus e Marcos Braz, que tanto sucesso fez no Flamengo. A ideia era contra-atacar perante o ambiente negativo que se vivia em seu torno, mas a verdade é que Caboclo nem teve tempo de seguir o conselho de Ricardo Teixeira, já que acabou por ser suspenso no domingo pelo Comité de Ética da CBF , por acusações de assédio sexual e moral.Lembre-se que Jorge Jesus deixou uma marca forte no Brasil, ao levar o Flamengo à conquista de todos os títulos nacionais e continentais, altura na qual já havia sido falado para suceder a Tite no comando da canarinha. Não aconteceu dessa vez e, ao que tudo indica, também não será desta.