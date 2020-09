Presidente da mesa da assembleia-geral pede aos sócios que "participem na vida do clube"

O presidente da mesa da assembleia-geral em substituição, Virgílio Duque Vieira, fez, às 17 horas, um balanço positivo da votação que decorre no Estádio da Luz do Relatório e Contas 2019/20, e estimou o número de participantes no evento, em Lisboa.





"Esta assembleia-geral, por força da pandemia, teve de decorrer de forma diferente, igual à que ocorreu em junho. A discussão dos documentos em causa teve de ser feita pelos meios informáticos. A direção e a mesa da assembleia-geral responderam a algumas questões que estão no site do Benfica. Hoje decorre apenas a votação. Ela começou às 15 horas e decorre até às 22 horas, por meios eletrónicos. A informação que tenho é que às 17 horas já votaram mais de 700 sócios. Admito que atingiremos o dobro até à data de encerramento da votação. Faço um apelo aos sócios que possam vir para que participem na vida do clube e venham a esta votação de aprovação do Relatório e Contas. O balanço é positivo. Mais de 700 pessoas nos tempos que correm... Pensamos que agora, ao final do dia, virá bastante mais gente. Veremos às 22 horas quais são os participantes e os resultados", vincou o dirigente em declarações à BTV, garantindo que é preciso "dar os parabéns à direção" por alcançar resultados positivos em tempos de pandemia.Depois, Duque Vieira explicou também os procedimentos dos sócios do Benfica para que possam votar. "À semelhança de junho, esta AG também está a correr muito bem. Temos práticas de higienização: damos uma luva a cada um dos sócios para que possam proceder à votação. De tempos a tempos, higienizamos os aparelhos de votação. Não há qualquer problema. As pessoas podem estar tranquilas ainda que aconselhemos uma distância entre todos, que a Direção-Geral de Saúde recomenda. Têm também de trazer máscara para o pavilhão, um local enorme, mas onde a máscara é fundamental. Aconselhamos a todos para que a máscara seja usada", vincou o sucessor de Luís Nazaré.