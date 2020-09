Presidente da República forçou António Costa a sair da Comissão de Honra de Vieira

Marcelo Rebelo de Sousa terá pressionado Luís Filipe Vieira, António Costa e Fernando Medina a encontrarem uma solução para a polémica originada pela presença do primeiro-ministro e presidente da Câmara Municipal de Lisboa na Comissão de Honra da recandidatura do dirigente benfiquista, avança o 'Expresso'.

Recorde-se que no passado dia 13 (domingo), o Presidente da República, à margem de uma visita ao lar de Martim Longo, no concelho de Alcoutim, afirmou que até à data ainda não tinha falado com o primeiro-ministro sobre toda a polémica, adiantando que esperava reunir-se com António Costa esta quarta-feira.





Este período de tempo deu espaço para que António Costa e Fernando Medina recuassem quanto às suas presenças na Comissão de Honra de Vieira, através de um comunicado que terá, segundo adianta o 'Expresso', ficado concluído "entre quarta-feira à noite e quinta de manhã".