Presidente de clube búlgaro acusa Benfica de tentar "roubar" jovem jogador

O Benfica surge em foco na imprensa desportiva búlgara. Tudo porque Rumen Chandarov, presidente do Septemvri Sofia, acusou as águias de tentar "roubar" um jogador da formação, através de um intermediário "dúbio".

Em declarações ao 'Sportal', o dirigente disse estar "desiludido" e "zangado" pela forma como o Benfica tentou abordar o Kaloyan Kostov, jovem defesa de 16 anos, afirmando mesmo que o jogador chegou a visitar "a sede do clube em Portugal" por duas ocasiões.

"A verdade é que, nos últimos meses, fomos confrontados com a atitude de um clube europeu, que certamente não será tão europeu assim, e de um intermediário. O nome dele é Georgi Zahariev, que tenta evitar o clube e beneficiar de um roubo", apontou.

"Até hoje, não temos conhecimento oficial do interesse deste clube. Estou a falar do Benfica, mas, ao mesmo tempo, temos de deixar claro o número de vezes que falámos com o jogador e com os pais, para o afastar de um agente dúbio, com quem marquei uma reunião para esclarecer a situação. Penso que é normal sentir-me triste e desiludido com esta situação", atirou, antes de concluir: "Eles visitaram a sede do clube, em Portugal, duas vezes antes de o jogador fazer 16 anos."