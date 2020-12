Presidente do Almería diz que Darwin Núñez é "remédio santo para o Barcelona"

Turki Al-Sheikh, presidente do Almería, recorreu esta terça-feira ao Instagram para mostrar o seu afeto e admiração por Darwin Núñez, avançado do Benfica que se transferiu desde o clube espanhol no início da presente temporada.

O magnata do saudita diz que o jovem dianteiro uruguaio foi uma das suas "descobertas" e não tem dúvidas de que seria um "remédio santo" para o ataque dos catalães. "Este jogador chegou a falar comigo e tenho sentimentos paternais para com ele, pois é uma das minhas descobertas, e penso que é um 'remédio santo' para o ataque do FC Barcelona, acho que eles deveriam ter isso em consideração", pode ler-se.