Presidente do Boca Juniors anuncia: «Amanhã vamos iniciar negociações por Salvio»

Daniel Angelici, presidente do Boca Juniors, anunciou esta terça-feira à noite que o clube argentino irá iniciar de forma oficial negociações com o Benfica tendo em vista a contratação de Eduardo Salvio. O líder do emblema de Buenos Aires explicou que recentemente entrou em contacto com os agentes do jogador, os quais terão dado a entender que o extremo quereria voltar à Argentina. Recebida essa luz verde, Angelici já falou com Luís Filipe Vieira esta terça-feira e amanhã tudo irá avançar de uma forma mais decidida."O Salvio não estava nem sei se está 'bloqueado'. Ontem escrevi ao presidente do Benfica, esta manhã já me respondeu. Simplesmente contactámos os representantes do jogador para perceber a sua vontade de voltar, mas não tínhamos iniciado nenhuma negociação com o Benfica. A partir de amanhã vamos colocar-nos em contacto com o clube, como deve ser, e veremos quais são as condições. Mas em nenhum momento disse que estava 'bloqueada'. São jogadores estão na Europa. Já se sabia que seria difícil, pois não querem deixar sair um bom jogador ou porque por vezes os jogadores acreditam que há uma situação económica que não acompanha a realidade que estão a viver lá fora", admitiu o líder do emblema xeneize.