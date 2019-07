Presidente do Boca Juniors oficializa chegada de Salvio

Está confirmado. Eduardo Salvio já é jogador do Boca Juniors. O anúncio foi feito através das redes sociais pelo presidente Daniel Angelici, numa publicação na qual anexou uma foto ao lado do agora ex-Benfica com a legenda "Bem-vindo ao Boca, Toto".





Feito este anúncio por parte do líder do clube de Buenos Aires, falta agora apenas a confirmação do negócio por parte dos dois clubes através dos seus canais oficiais.