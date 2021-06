Presidente do Celta diz que "faltam pequenos detalhes" para contratar Cervi

O presidente do Celta, Carlos Mouriño, anunciou esta quinta-feira que o emblema de Vigo alcançou um "princípio de acordo com Cervi e com o Benfica" para que o extremo argentino se torne reforço em definitivo.





"Faltam pequenos detalhes para concluir o negócio. Acreditamos poder encerrar o tema rapidamente", garantiu o dirigente durante a renovação do treinador Eduardo Coudet, compatriota do ainda jogador do Benfica. "Cervi é uma recomendação do treinador e é muito bem visto pela direção desportiva", acrescentou Carlos Mouriño.