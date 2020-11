Presidente do Conselho Fiscal do Benfica critica Sporting por não querer alianças

O responsável pela Comunicação do Sporting, Miguel Braga, veio a lume sublinhar que "com os rivais não há alianças" e Fonseca Santos critica esta postura, em entrevista à Antena 1.





"É um erro, porque os desentendimentos que separam as equipas mais importantes do país funcionam contra o futebol e os interesses dessas próprias equipas", atirou o presidente do Conselho Fiscal das águias, lamentando "que essa posição seja a do Sporting, porque não é inteligente".