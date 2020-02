Presidente do Corinthians fala em impasse por Pedrinho: «Benfica não dá o aceite»

Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, afirmou que a contratação de Pedrinho pelo Benfica ainda não está concluída. Apesar de as duas partes terem tudo praticamente fechado, o líder do Timão 'atirou a bola' para o lado dos encarnados.





"Encaminhado está, mas o Benfica não dá o aceite. A proposta está lá, 20 milhões de euros, depende do Benfica. Eles têm até julho, por isso não podemos fazer nada, só esperar. Estive com o presidente, ele está interessado, fez a proposta, eu fiz a contraproposta e estamos à espera", afirmou Sanchez após a eliminação do Corinthians na Libertadores, na última madrugada, apesar do triunfo diante do GuaraníAo mesmo tempo, o dirigente negou que a transferência de Yony González - avançado que esteve apenas cerca de um mês vinculado ao Benfica - das águias para o Corinthians estivesse relacionada com a de Pedrinho: "Não tinha nada a ver."Refira-se que Pedrinho foi expulso nessa partida com os uruguaios, tendo visto o segundo amarelo logo aos 28'.