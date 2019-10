Presidente do Fenerbahçe diz que segue o "exemplo do Benfica"

Ali Koç, presidente do Fenerbahçe, deixou elogios à forma como o Benfica está estruturado e revelou que o gigante turco olha para os encarnados com atenção.





"Seguimos o exemplo do Benfica. A sua estrutura é muito parecida à nossa. Contam com mais de 100 mil sócios e mais do que uma modalidade. As receitas televisivas são importantes. Conseguiram pagar as suas dívidas através da venda de jogadores e têm hoje um bom funcionamento", referiu o líder do emblema turco, citado pela 'beIN Sports'.