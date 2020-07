Presidente do Flamengo garante que Jorge Jesus fica

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, garante que não tem qualquer indicação de que Jorge Jesus vá deixar o emblema de Rio de Janeiro para rumar ao Benfica. “Isso tem de lhe perguntar a ele, mas ele fica”, afirmou, após a derrota do Flamengo, frente ao Fluminense, na final da Taça Rio.

Esta questão também foi abordada por Marcos Braz, vice-presidente do clube, que manteve a mesma tónica no discurso. “Encontrei o Jorge várias vezes no balneário, vim ao lado dele no autocarro. Não conversámos absolutamente nada. E também não há nada para falar”, assinalou.

O futuro de Jorge Jesus tem estado na ordem do dia e, tal como Record deu conta, tudo indicava que poderia vir a ser definido após a decisão do Cariocão. Todavia, depois de ter vencido a Taça Guanabara ao Boavista, perdeu a Taça Rio, o que o vai obrigar a mais dois jogos com o Fluminense, domingo e quarta-feira. Será nessas partidas que se irá decidir o vencedor do Cariocão.

No encontro disputado na madrugada de ontem, o Fluminense adiantou-se no marcador, aos 37’, por Gilberto, mas, aos 78, o suplente Pedro restabeleceu a igualdade, que levou o jogo para penáltis. Aí, o Flamengo desperdiçou três castigos máximos, dois deles defendidos por Muriel, ex-guardião do Belenenses.