Presidente do Fluminense confirma: «Benfica enviou uma carta, mas Yony ainda não assinou»

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, confirmou o interesse do Benfica no avançado Yony González. No entanto, explicou que, por aquilo que sabe, o jogador ainda não se comprometeu com o clube da Luz."Ele é um jogador de um profissionalismo muito legal. Tem o contrato a terminar, há especulações, mas continua com muito profissionalismo. É de poucas palavras, é mais fechado, mas muito sério. Joga pelo amor à profissão. Dedica-se muito, como todos. E é muito transparente. Houve uma manifestação do Benfica, que nos mandou uma carta, mesmo não precisando, para dizer que iniciou uma conversa com o jogador. Eu mostrei a carta e ele confirmou que está conversando, mas não assinou. Ele não me falou da proposta, mas disse que está aberto para conversar. Não há 100% de definição", esclareceu Bittencourt, citado pelo Globoesporte.De acordo com o quejá noticiou, Yony González, de 25 anos, termina contrato com o Fluminense em dezembro e já tem um pré-acordo com o Benfica para as próximas quatro épocas.