Presidente do Grémio confirma interesse em recomprar Everton: «Houve uma consulta»

Romildo Bolzan, presidente do Grémio, confirmou o desejo do clube brasileiro em recomprar Everton, tal como Record adianta esta quarta-feira. O líder do emblema gaúcho diz mesmo que houve contactos nesse sentido mas que não acalenta grandes esperanças no regresso do extremo, por quem o Benfica pagou 20 milhões de euros no passado verão.





"Esse jogador, se pudesse voltar, seria ótimo. Mas o Grémio sabe perfeitamente que ele é um futebolista que saiu recentemente daqui e que não teria como voltar. Se pudéssemos repatriá-lo, seria ótimo. Mas não alimentamos nenhuma expectativa sequer, pois ele chegou recentemente lá e por isso não sei se teria margem para haver uma situação de retorno. Houve uma pequena consulta, mas não andou. Já está liquidado o assunto", disse Bolzan à 'Rádio Gaúcha'.Como o nosso jornal deu conta, o clube de Porto Alegre apontou a recomprar Everton mas pagando abaixo do encaixe feito há poucos meses.