Presidente do Grémio fala sobre Cebolinha e acusa Jesus de 'deselegância'

O presidente do Grémio, Romildo Bolzan Junior, comentou o interesse do Benfica em Everton Cebolinha e críticou o facto de Jorge Jesus ter falado com o jogador. Em declarações à Sport TV, o dirigente falou em "deselegância" por parte do treinador encarnado, mas reconhece que estas coisas fazem parte "do jogo".





"Falaram que o Jorge Jesus falou com um Everton, achei uma deselegância. Mas faz parte do jogo, eu reconheço que faz parte do jogo", afirmou Romildo Junior.Ao mesmo tempo, o presidente do clube de Porto Alegre garantiu que o clube brasileiro irá manter a sua posição negocial e admite que a operação pode avançar, desde que o Benfica chegue aos valores pretendidos. De acordo com o nosso jornal, os encarnados poderão desembolsar 20 milhões de euros."Se tiver interesse em fazer o negócio, vamos lá. Chagando ao valor que pedimos, fazemos o negócio", comentou Romildo Júnior.