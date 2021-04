Presidente do Grémio revela qual foi a resposta de Everton ao pedido de regresso ao Brasil

Romildo Bolzan, presidente do Grémio, assumiu, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes', qual foi a resposta de Everton 'Cebolinha' quando questionado, no mês passado, sobre um eventual regresso ao emblema brasileiro e ao futebol sul-americano.

"Na verdade, nós fizemos uma leve, pequena e rápida consulta com ele sobre essa possibilidade de ele regressar. Ele não admitiu isso porque é muito ruim um jogador que foi para lá com uma expectativa enorme e é um jogador de seleção brasileira e para quem seria certamente uma sentença a dizer: 'Eu não dei certo'. Ele, com muita nitidez, consciência e sabedoria disse-nos que vai vencer lá, que quer vencer lá e que vai lá ficar para provar a sua qualidade. Acho que ele está absolutamente correto", começou por dizer o líder do clube de Porto Alegre, aproveitando para deixar algumas 'dicas' ao Benfica.

"Ele connosco desempenhava um papel muito importante. Ele era o jogador que fazia cobertura, que recuava naquele sistema de 4x2x3x1. Ele voltava bem para cobrir o lateral, fazia uma bela 'puxada' para o meio e quando ficava apertado tinha um bom recurso individual mas também tinha um bom remate de fora [da área]. Se ele desenvolver essas características lá na Europa, penso que consiga desenvolver também qualquer mudança tática ou em termos de comportamentos dentro de campo. Tem disciplina. Se souberem aproveitar todas as qualidades que ele tem, vai consolidar-se muito bem na Europa", atirou.

Recorde-se que em março, Romildo Bolzan tinha assumido, na altura em declarações à 'Rádio Gaúcha' que o regresso de Everton "seria ótimo" para o Grémio.

"Esse jogador, se pudesse voltar, seria ótimo. Mas o Grémio sabe perfeitamente que ele é um futebolista que saiu recentemente daqui e que não teria como voltar. Se pudéssemos repatriá-lo, seria ótimo. Mas não alimentamos nenhuma expectativa sequer, pois ele chegou recentemente lá e por isso não sei se teria margem para haver uma situação de retorno. Houve uma pequena consulta, mas não andou. Já está liquidado o assunto", disse.