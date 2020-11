Presidente do Instituto do Desporto suspeito de tentar travar investigação a claque do Benfica

As buscas da Polícia Judiciária no Estádio da Luz esta segunda-feira estiveram relacionados com suspeitas de crimes de participação económica em negócio ou recebimento indevido de vantagem, corrupção ativa e passiva no fenómeno desportivo, fraude fiscal qualificada e branqueamento.





No entanto, não foi isso que levou o Ministério Público a realizar buscas também no Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). Segundo o Jornal de Notícias, o MP quer esclarecer a atuação do seu presidente, Vítor Pataco, antigo presidente da Benfica Multimédia S.A. em processos de contraordenação sobre o apoio a claques benfiquistas não legalizadas.Segundo o jornal, Pataco terá bloqueado investigações a claques do Benfica, com suspeitas de alegada corrupção a serem levantadas durante a exoneração do antigo presidente da IPDJ, Augusto Baganha, no verão de 2018.