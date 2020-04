Presidente do Internacional assume que hipóteses de garantir Cervi são "zero"

O Internacional insistiu na contratação de Franco Cervi em janeiro e nas últimas semanas voltou a tentar perceber quais seriam as hipóteses do internacional argentino rumar ao emblema brasileiro. Contudo, o presidente do clube de Porto Alegre deitou a toalha ao chão.





"É óbvio que, no início do ano, havia a possibilidade do Benfica até emprestar o Cervi. Hoje essa possibilidade é zero. Eu não vou aqui fugir das responsabilidades, não vou vender ilusão", vincou o dirigente em declarações à Fox Sports Brasil.Refira-se que Cervi, de 25 anos, soma quatro golos em 27 partidas oficiais e tem contrato válido com as águias até junho de 2023.