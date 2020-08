Presidente do Palmeiras fala de interesse do Benfica em Patrick de Paula

Patrick de Paula pode reforçar o plantel de Jorge Jesus no Benfica. Depois de ontem a imprensa brasileira ter dado conta que o médio brasileiro de 20 anos estaria no radar dos encarnados, o presidente do Palmeiras confirmou o interesse das águias.





"O Patrick é um grande jogador, um grande talento. Não é só o Benfica, é bom ressaltar, têm outros clubes (interessados). O nosso objetivo é manter essa 'garotada'",afirmou Maurício Galiotte, em entrevista à TV Gazeta.De acordo com alguma imprensa brasileira, o Benfica está a ponderar avançar para uma proposta oficial pelo jovem de 20 anos, que tem contrato com o Palmeiras até 2024.Considerado como revelação do Palmeiras, Patrick de Paula está 'blindado' uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros."É um ano atípico. Temos que ter muito equilíbrio, fazer as coisas com os pés no chão. Os clubes precisam de receita, e a única receita que existe hoje para ser um valor adicional, um dinheiro novo, é a venda de jogadores. Mas temos que fazer com muito equilíbrio, no momento correto", afirmou ainda o presidente do Palmeiras, não fechando as portas a uma eventual venda.