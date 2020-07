Presidente do Rio Ave confirma interesse do Benfica em Taremi

António Silva Campos confirmou esta sexta-feira o interesse do Benfica na contratação de Mehdi Taremi, ainda que tenha deixado claro que por agora ainda não há entendimento com as águias para a transferência do avançado iraniano.





"Há demonstração de interesse, mas acordo não há. Há demonstração de interesse do Benfica, como também há de outros clubes. Estamos na fase final do campeonato, aguardamos propostas para depois, no momento certo, tomar uma decisão", frisou em declarações à TSF o líder do emblema de Vila do Conde, que se escusou a adiantar o valor pelo qual estará disposto a libertar o dianteiro. Uma coisa é certa: os vilacondenses vão tentar "fazer o melhor negócio possível".