Presidente do Santos arrasa propostas do Benfica por Lucas Veríssimo: «Eram um insulto»

Recém eleito presidente do Santos, Andrés Rueda abordou esta madrugada a atualidade do emblema paulista numa conversa com a emissora online Rádio Omega, na qual um dos temas incontornáveis foi o interesse do Benfica em garantir Lucas Veríssimo e as recentes 'negas' dadas pelo Conselho Fiscal às propostas das águias. E aí Rueda não tem dúvidas em apelidar a oferta dos encarnados como um "insulto" ao clube que agora preside.





"No momento certo vamos sentar com o jogador. Ele tem todo o direito de querer o melhor para a sua carreira, sempre que respeite a posição e os direitos do clube. Pelo que vimos, essas propostas que foram apresentadas pelo Benfica e que foram negadas pelo nosso Conselho Fiscal eram, no meu entendimento, um insulto ao Santos. A meu ver, um insulto ao Santos", começou por atirar o líder do Peixe."Eu fazer uma oferta por um jogador e dizer que pago em cinco ou seis anos... isso é querer aproveitar-se de uma situação que infelizmente o clube expôs para o mundo, estavávamos com um pires na mão [a pedir esmola]. Não vamos fazer isso. Roupa suja lava-se em casa. A situação financeira é interna, é dos sócios, não para o mundo. Caso contrário entras sempre em desvantagem", assumiu."Se existe interesse em algum jogador do clube, não temos jogadores inegociáveis. É sentar na mesa e fazer proposta formal. Se for bom para o clube e o jogador, faz-se, senão não se faz. O clube não pode negociar com o pires na mão, senão gente é sempre o perdedor nessa história", concluiu Rueda, que deixou ainda claro que até 1 de janeiro, data em que tomará posse, não irá interferir nos negócios.Neste âmbito, refira-se que esta quinta-feira o Conselho Deliberativo irá decidir se aprova a venda de Diego Pituca para o Kashima Antlers. A ser aprovada - 1,3M€ por 50% do passe - esta transação dará algum fôlego financeiro ao Peixe para tentar 'esticar' a corda por Veríssimo.