Presidente do Santos avisa: «Lucas Veríssimo poderá sair de graça em janeiro»

Orlando Rollo, presidente do Santos, alertou para os riscos que o clube corre após o Conselho Fiscal ter, uma vez mais, dado um parecer negativo à transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica. O líder do Peixe diz mesmo que o central até poderá acabar por sair... sem que o emblema paulista receba um tostão.





"Em janeiro, o atleta (Lucas Veríssimo) poderá sair de graça em função do acúmulo de recebíveis atrasados. Respeito o Conselho Fiscal, mas era uma negociação viável. O Santos correrá vários riscos e eu ficarei de chapéu na mão pedindo outra vez ao [Andrés] Rueda [n.d.r.: candidato à presidência]", disse Rollo durante a reunião desta madrugada de sexta-feira do Conselho Deliberativo que, com este veto do CF, nem chegou a votar o tema.Desta forma, o Conselho de Gestão (CG) do Santos 'lavou as mãos' das possíveis consequências deste chumbo. "Sem esses recebíveis, não há previsão de pagamento de salário aos atletas em dezembro. Os atletas provavelmente sairão em janeiro de graça. A proposta não é a melhor, mas trouxemos uma opção de salvação do clube para o Conselho. Ou seja, o CG está isento de responsabilidade", vincou Rollo, nas palavras reveladas pelo jornalista do Esporte Interativo Lucas Musetti Perazolli.Orlando Rollo disse que Luís Filipe Vieira, na sua viagem ao Brasil, "melhorou a proposta antecipando uma parcela à vista" e confirmou o quejá tinha adiantado relativamente ao facto de Lucas Veríssimo já ter acertado o salário com o Benfica, clube que deseja representar. "A proposta do Al-Nassr é um pouco melhor mas o atleta não quer ir para o Al-Nassr. O atleta cedeu 5% dos seus direitos numa renovação recente, hoje tem 15%. Era uma forma de colaborar connosco", acrescentou o presidente do Santos, rematando: "O atleta está desgastado desde 2018."