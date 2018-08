O futuro de Jonas ainda segue em incógnita, mas no Brasil há já quem esfregue as mãos com a possibilidade de garantir a contratação do melhor marcador da edição de 2017/18 da Liga NOS. É o caso do Santos, clube que tem o benfiquista, de 34 anos, no topo da sua lista de reforços , conforme o seu presidente confirmou na terça-feira à noite, aquando da apresentação de Cuca como novo técnico."Converso há algum tempo com o Jonas. Inclusive, na semana passada, falei com o empresário dele [Tiago Gonçalves]. Nessas conversas, senti que teremos preferência em relação à sua contratação, caso o Benfica não queira a sua permanência. Ele já esteve aqui e gosta do Santos. Inclusive, quando veio para cá, do Guarani [em 2006], participei ativamente nas conversações. [...] Temos boa relação", adiantou José Carlos Peres, em declarações ao portal brasileiro A Tribuna Online. O responsável máximo do Peixe deixou até uma farpa ao rival Palmeiras, que também fez avanços pelo goleador: "O jogador quer estar na montra, quer estar em evidência. Não quer ser só mais um."De resto, o dito Tiago Gonçalves é esperado em Lisboa na próxima semana, altura em que irá reunir-se com Luís Filipe Vieira. O Pistolas quer ser aumentado para 2 milhões de euros anuais e ter mais duas temporadas de vínculo. A SAD resiste.

Autor: Fábio Lima