Presidente do Santos garante: «Lucas Veríssimo fica até à final da Libertadores»

O presidente do Santos, Andrés Rueda, garantiu que Lucas Veríssimo vai ficar no clube até à final da Taça Libertadores e que só depois viajará para Portugal, de forma a representar o Benfica.





"Fica até à final. Joga amanhã e se tudo correr bem fica até ao dia 30", vincou em declarações à RTP.Comoadiantou ontem, o central já assinou pelas águias e vai custar à SAD encarnada 6,5 milhões de euros. No entanto, Rueda joga pelo seguro enquanto o negócio não é oficializado pelos dois clubes: "Está bem encaminhado. Fechado é contrato assinado entre as duas partes. O acordo só existe quando for formalmente assinado."