Presidente do Santos quer apurar responsabilidades: «Tentei acalmar Lucas Veríssimo, estava muito aborrecido»

A fazer pressão junto do Santos para rumar ao Benfica, Lucas Veríssimo acabou por alinhar diante do Liga Quito, na 2ª mão dos ‘oitavos’ da Libertadores depois de ter ameaçado que não ia jogar. No final do encontro - apesar da derrota, por 1-0, o Peixe qualificou-se, graças ao triunfo, por 2-1, na 1.ª mão - o presidente do Santos confirmou que o dia de terça-feira foi agitado na Vila Belmiro.





Jogo do Santos termina em confusão e Lucas Veríssimo é protagonista Jogo do Santos termina em confusão e Lucas Veríssimo é protagonista

A carregar o vídeo ...

"Conversei durante o dia todo, principalmente com o Lucas Veríssimo, tentando acalmá-lo, porque é muito estranha uma notícia dessas ['nega' do Conselho Fiscala à proposta do Benfica ]. Ele estava extremamente aborrecido, muito chateado com o que aconteceu. E vou repetir. Esse parecer não chegou a ninguém do Conselho de Gestão", disse Orlando Rollo citado pelo 'Globoesporte".E prosseguiu: "Não sabemos se é uma notícia falsa ou se foi alguma fuga de informação por parte do Conselho Fiscal. Fizemos até uma nota para tentar conter os ânimos. Eles estavam muito exaltados, principalmente os jogadores, que tomaram as dores do Lucas Veríssimo. Temos de saber o que aconteceu. O que sabemos é que foi uma irresponsabilidade de alguém".