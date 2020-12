Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Presidente do Santos tenta pôr água na fervura após declarações sobre proposta do Benfica Andrés Rueda diz que entende a vontade de Lucas Veríssimo e quer negociar com as águias





Lucas Veríssimo vai pedir reunião com o presidente eleito

• Foto: Getty Images