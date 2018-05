João Amaral está certo no clube da Luz , ao que tudo indica com contrato até 2022, como escrevemos, mas a verdade é que, para o presidente do V. Setúbal, a situação do jogador não é assim tão clara. À margem da apresentação de Lito Vidigal como novo treinador da equipa, Vítor Hugo Valente remeteu todas as explicações aos sócios para uma assembleia geral que será realizada em breve."Prometi aos sócios transparência e vou explicar a situação em assembleia geral. É um caso especial pelas circunstâncias que envolveram o jogo com o Benfica e o próprio jogador", atirou o líder do emblema sadino, referindo-se ao facto de João Amaral ter ficado de fora da receção ao Benfica, na 29ª jornada da Liga – foi, de resto, a única ausência do camisola 24 em partidas a contar para o campeonato.Sobre a notícia da transferência do extremo para os encarnados, quedeu em primeira mão, Vítor Hugo Valente deixa entender que a responsabilidade é da anterior direção do V. Setúbal, ainda que nunca chegue a referir nomes. "O João Amaral não vai ser transferido. Se é do Benfica é porque assinou contrato com o Benfica, mas eu ainda não assinei nada", afirmou.