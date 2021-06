Preud'homme: «Benfica tinha medo que os adeptos mandassem o estádio abaixo se eu fosse para o Real Madrid»

Michel Preud'homme, antigo guarda-redes belga e uma das figuras do Benfica, recordou esta terça-feira, em declarações ao jornal 'Het Laatste Nieuws' o momento em que esteve prestes a mudar-se para o Real Madrid, uma transferência que não se sucedeu devido a um pedido da direção dos encarnados na altura.

"Eu gostei de estar no Benfica. Eu era o salvador da equipa todos os fins-de-semana e a direção [do Benfica] pediu-me para que eu não saísse. Eles tinham medo que os adeptos mandassem o estádio abaixo se me deixassem ir para o Real Madrid. Entretanto, prolonguei o meu contrato com o Benfica. 12 meses depois, o Real Madrid tornou-se campeão de Espanha e no ano seguinte conquistaram a Liga dos Campeões", recordou o atual vice-presidente do Standard Liège.