Preud'homme tenta usar boas relações para levar Svilar

Antigo guarda-redes do Benfica, o belga Michel Preud'homme estará interessado em levar o seu compatriota Mile Svilar (também ele guarda-redes) para o Standard Liège e, segundo o portal 'Foot News', já terá entrado em contacto com os dirigentes das águias para tentar facilitar a operação.





De acordo com aquela publicação, o treinador da equipa belga, de 60 anos, confia que as boas relações que mantém com o Benfica permitam chegar a um acordo de forma mais breve, ainda que a fórmula de negócio - se empréstimo ou transferência a título definitivo - esteja ainda por esclarecer.Lembre-se que Svilar, de 19 anos, chegou ao Benfica em 2017, na altura proveniente do Anderlecht, sendo neste defeso também pretendido pelo Málaga