Primeiro-ministro de Cabo Verde afasta controvérsia

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde que tinha condecorado o Benfica com a Medalha de Mérito Desportivo, admitiu ter lido no Facebook algumas reações controversas e, por isso, fez questão de explicar a distinção. "O Governo não condecorou um clube, mas sim um símbolo e aquilo que o Benfica simboliza em toda a lusofonia", vincou o político. O responsável esteve ligado ao nascimento do projeto da Casa do Benfica, em 2009, e considerou tratar-se de um "casamento perfeito" o facto de esta se situar no Largo Eusébio da Silva Ferreira.