Primeiro treino hoje de manhã

Depois de dois dias reservados a exames físicos e médicos, a bola vai começar a rolar no Seixal. Hoje de manhã (10h30) realiza-se o primeiro treino da época, com Lage a pegar na batuta, começando já a trabalhar as suas ideias. De referir que o primeiro jogo de preparação, que servirá também para apresentar a equipa, é já no dia 10, frente ao Anderlecht, no Estádio da Luz.

Ontem foi o último dia para os testes médicos, com alguns jogadores a deslocarem-se ao Hospital da Luz. No primeiro dia, 1 de julho, o plantel das águias dividiu-se entre o Seixal e o Estádio da Luz. Com a chegada de Chiquinho, passam a ser 24 os elementos disponíveis. Gedson está lesionado, recuperando de operação ao pé direito.