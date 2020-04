Pringle: «Cheguei ao Benfica e percebi que não era tão bom assim»

Martin Pringle aterrou no Benfica em 1996 após mostrar-se no futebol sueco. O antigo avançado traçou uma retrospetiva à carreira onde "tudo aconteceu menos de dois anos, do Stenungsunds IF ao Benfica, passando pela seleção sueca".





"Desde o início, tudo me fez pensar que eu era realmente bom a jogar futebol mas quando cheguei ao Benfica percebi que não realmente assim tão bom", assumiu o ex-jogador, de 49 anos, em entrevista ao 'Aftonbladet', passando por explicar o que sentia na Luz."Para os padrões suecos, eu era um jogador tecnicamente bom mas quando cheguei não conseguia dar dois toques nem com a bola amarrada ao pé com um cordão. Havia uma grande diferença entre mim e eles. Dei conta de quão bons são os jogadores de topo, estava muito longe. Por um lado foi doloroso, por outro foi mágico. Só posso agradecer o tempo que passei no Benfica porque isso deu-me a hipótese de jogar em Inglaterra. Tornei-me um jogador com muito mais valências em Portugal", vincou Pringle que vestiu de águia ao peito entre 1996 e 1998, ano em que deixou a Luz para jogar no Charlton.Antes, o avançado deu conta da qualidade que tinham os plantéis na Luz, numa altura em que o Benfica até ia definhando em títulos conquistados. "Durante a minha etapa no Benfica, lutei para aparecer e na temporada 1998/99 fui titular nos primeiros três jogos do campeonato. Ganhámo-los todos e eu marquei ao terceiro, frente ao Beira-Mar. Ao quarto, perdemos com o Farense e decidiram vender o Brian Deane ao Middlesbrough. Depois disso, o treinador Graeme Souness comprou o Dean Saunders, com quem ia para todo o lado, e o presidente comprou o Jorge Cadete também. No banco tínhamos o Nuno Gomes e também havia a coqueluche João Pinto. Depois de tudo o que me esforcei para competir, passei de primeira para quinta escolha", lamentou Pringle que hoje em dia é treinador, já tendo passado pelo futebol masculino mas também feminino na Suécia e Dinamarca.