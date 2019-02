Dor de cabeça na Luz: só um central disponível para a próxima jornada e sem André Almeida

Bruno Lage e a razia de centrais: «Ferro está a jogar porque aconteceu algo aos colegas» Bruno Lage e a razia de centrais: «Ferro está a jogar porque aconteceu algo aos colegas»

Ferro viu o vermelho direto neste lance Ferro viu o vermelho direto neste lance

A expulsão de Ferro na Vila das Aves deixa Bruno Lage com apenas um central disponível para o próximo encontro da Liga NOS, em casa, diante do Chaves. Com Jardel e Conti ainda lesionados e, pelo menos, em dúvida, sobra apenas Rúben Dias.Dor de cabeça para Bruno Lage, que poderá ter de improvisar com o recuo de Samaris e a chamada de Florentino Luís ao onze para o meio-campo.Também André Almeida irá falhar essa partida, depois de ter visto o quinto amarelo na partida desta segunda-feira. No entanto, o lateral poderá atuar diante do FC Porto, na ronda seguinte, pois ficou com o registo limpo.