Problema resolvido: Darwin vai assinar pelo Benfica

Está fechado o negócio. Ultrapassados os entraves de última hora, Darwin Núñez vai ser mesmo jogador do Benfica.





Quando o avançado já estava ontem no Seixal para assinar o contrato, após os testes médicos, o seu empresário, Edgardo Lasalvia, levantou várias questões de última hora e solicitou uma comissão superior aos 10% normalmente cobrados (2,4 milhões de euros). Este último desejo deixou Luís Filipe Vieira furioso e levou-o mesmo a interromper o processo até ficar tudo clarificado.Na base da divergência estava também o pagamento de juros. O Benfica acordou começar a pagar a transferência em agosto de 2021 e o Almería deu o aval mas pretende adiantar o dinheiro junto a uma instituição financeira. Dessa forma, o Benfica teria de pagar os juros e terá sido esse acordo agora garantido que fez desbloquear o negócio, pagando os encarnados os juros dos dois primeiros anos.Para assegurar o uruguaio, de 21 anos, o Benfica disponibilizou-se a investir 24 milhões de euros, tornando-o assim na aquisição mais cara na história do clube. Os dirigentes acreditam que o atacante garantirá o devido retornou financeiro, mas também sentem que este montante, em parte, foi inflacionado pelo agente, que tem dado exemplos de má-fé que em nada ajudaram nas negociações.Esta impressão sobre o papel do representante do atleta ainda foi reforçada no Seixal. Enquanto o líder das águias procurava desbloquear a situação com Edgardo Lasalvia, Rui Costa tentou convencer o ponta-de-lança a tirar as primeiras fotografias e gravar os vídeos. Como é natural, as imagens só seriam difundidas após a oficialização do vínculo, mas a sugestão foi recusada por Lasalvia. A decisão tornou ainda mais pesado um ambiente que já estava tenso.As conversações ainda duraram alguns minutos, mas a dada altura Luís Filipe Vieira decidiu traçar uma linha vermelha pois sentiu que a outra parte estava a esticar a corda. De forma a tentar salvaguardar as negociações, o presidente dos encarnados preferiu adiar o processo, voltando a ele de cabeça fria. Está agora concluído.