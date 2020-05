Processo do Benfica contra Pepe arquivado

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol arquivou o processo levantado pelo Benfica a Pepe, por suposta agressão do internacional português a Adel Taarabt durante o clássico frente ao FC Porto ocorrido a 8 de fevereiro.





Os encarnados anunciaram essa intenção a 10 de fevereiro justificando-a com uma "brutal agressão a soco de Pepe a Taarabt de frente para o árbitro, com este a ver, e que nem ele nem o VAR assinalam", durante o clássico da 20ª jornada da 1ª Liga.Recorde-se que o CA da Federação já havia arquivado o processo do Benfica contra Moussa Marega