Desde que rebentaram todos os casos a envolver o Benfica ou os dirigentes do clube, os encarnados têm-se queixado de alguma lentidão por parte da Justiça, mas também de alguma dualidade de critérios. As queixas contra Francisco J. Marques e o Porto Canal pela divulgação dos emails não tiveram a resposta que o clube da Luz pretendia, pelo que estes processos que se preparam para dar entrada nas entidades competentes têm mesmo esse propósito de pressionar a Justiça a atuar. O advogado do Benfica, recorde-se, chegou mesmo a falar em tom irónico depois das primeiras buscas ao Estádio da Luz. "Até que enfim que vieram. Perante as insinuações feitas relativamente a factos fraudulentos praticados pelo Benfica, todos queríamos que a PJ cá viesse para verificar em pormenor se era verdadeiro", disse João Correia.