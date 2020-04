Projeto das Casas do Benfica passa a ser estudada na Universidade Católica

O Projeto Casa do Benfica 2.0 passou a ser alvo de estudo na licenciatura em Gestão, na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, da Universidade Católica Portuguesa. O projeto foi apresentado no último ano e está dividido em três áreas de atuação: o Benfica Ativo (atividades dos 6 aos 100 anos), o espaço Snack-Bar e Restaurante e a Store Benfica. Tudo isto com o objetivo de dotar as Casas do clube de "um associativismo ainda mais forte, acrescendo a capacidade de realização de eventos", como é explicado no site oficial das águias.





Mas de que forma é que este projeto, que terá o seu projeto piloto em Santarém, acabou por despertar o interesse da Universidade Católica? Jorge Jacinto, responsável do clube da Luz para as Casas, explica."No ano passado tivemos a estagiar connosco o Miguel Abilheira, aluno de Mestrado da Universidade Católica, sendo que a tese dele passava precisamente pelo estudo do projeto Casa Benfica 2.0. Para nós, Benfica, isto foi muito importante, pois ajudou-nos também a afinar, na altura, toda a máquina relativa ao projeto. Aquando da apresentação da tese, o tema começou a suscitar um forte interesse na Faculdade, por parte de professores e alunos, dada a dimensão inovadora do mesmo. Havia muita expectativa e também muita vontade de perceber como tudo iria funcionar. Aliás, há muito tempo que não havia tanta discussão por parte de um júri relativamente a uma tese, e a partir daí foi a própria Universidade Católica quem pediu autorização ao Benfica para colocar este projeto, este caso de estudo, na sua cadeira de Gestão", sublinhou Jorge Jacinto, que na terça-feira, participou na primeira aula dedicada ao tema."Foi uma experiência muito boa, enriquecedora e de grande orgulho para o Benfica! Segundo o professor, este caso suscitou um interesse muito grande e os alunos também gostaram muito. Estiveram online alunos de várias nacionalidades, mostraram-se muito preparados para o caso e colocaram questões muito pertinentes acerca da sustentabilidade do mesmo e da forma como, sendo um clube, se transforma toda esta vertente lúdica em algo profissional. A marca Benfica, a própria dimensão global do clube sai reforçada. É um reconhecimento muito grande para as casas. E a partir de agora, todos os anos, isto vai acontecer", salientou, orgulhoso, Jorge Jacinto, ao site oficial das águias.