Prometeu e assim o fez: Rui Vitória só chamou 18 jogadores para jogo com o Feirense

Rui Vitória já tinha anunciou e hoje foi apenas uma 'formalização': a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Feirense deste sábado (18 horas) tem apenas 18 nomes.Depois de cumprir dois jogos de castigo a nível interno e um na Liga dos Campeões, o capitão Jardel regressa às escolhas do treinador Rui Vitória, sendo a única entrada na lista em relação à derrota com o Bayern Munique (5-1). O argentino Conti, que foi titular em Munique, saiu da convocatória, tal como o guarda-redes Bruno Varela, os defesas Corchia e Lema, e o avançado Castillo.Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, o treinador dos encarnados já havia avançado que "vão existir várias mudanças" nos encarnados, a começar... já no jogo de hoje. "Não vou especificar as alterações do dia a dia, mas posso dizer que há um conjunto de mudanças. Não quer dizer que não sejamos, mas temos de ser mais exigentes, mas rigorosos, cada vez temos de estar mais fechados, com os laços de união mais fortalecidos. Juntamente com outras estratégias operacionais. Por exemplo, para amanhã vão estar 18 jogadores na convocatória, nem mais um."Já no boletim clínico dos encarnados, divulgado no site oficial, surgem três nomes: Tyronne (pós-cirurgia a rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Yuri Ribeiro (estiramento do ligamento lateral interno do joelho esquerdo) e Salvio (lesão muscular da parede abdominal).Svilar e Odysseas;: Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida;: Fejsa, Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson;: Jonas e Seferovic.