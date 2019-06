Proposta por Brian Rodríguez não convence

O Benfica fez uma proposta por Brian Rodríguez, extremo uruguaio de 19 anos do Peñarol. Contudo, a mesma não foi do agrado dos responsáveis daquele emblema sul-americano, que a consideraram muito baixa. Recorde-se que Rodríguez chegou a ser ‘usado’ como moeda de troca no possível negócio de Cristian Lema para o Peñarol.