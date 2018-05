O Benfica fez uma proposta por Carles Pérez, polivalente dianteiro do Barcelona B, de apenas 20 anos. De acordo com o diário espanhol 'Mundo Deportivo', os encarnados avançaram há já mais de um mês com uma oferta concreta para o jogador, que termina contrato com os catalães no final de junho próximo – é por isso livre de escolher o seu destino.

Segundo a dita publicação, Pérez avalia neste momento as duas propostas concretas que tem em cima da mesa: a das águias e uma de... renovação com o colosso do país vizinho. Na Luz, porém, Luís Filipe Vieira e seus pares acenam com uma contrato de longa duração – nunca inferior a quatro anos –, mas também a presença no plantel de Rui Vitória. Este é um trunfo que as águias procuram capitalizar, uma vez que o Barcelona aponta a mantê-lo na formação secundária, que por sinal até acaba de descer de divisão.

No entanto, segundo as informações recolhidas por Record junto de fonte próxima do atleta, este está nesta altura muito mais próximo de estender o seu vínculo com o emblema da Catalunha. A favor do Barça está a presença de García Pimienta, que o orientou na campanha agora finda e já informou Pérez de que, na próxima época, conta fazer dele uma grande referência da equipa. A operação de charme do referido técnico assume especial relevo tendo em conta que, com ele ao leme, o extremo foi sempre titular. O internacional espanhol sub-17 joga habitualmente como extremo-direito, apesar de ser canhoto.

Autor: Filipe Pedras