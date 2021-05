Protesto na Luz contra Luís Filipe Vieira pouco concorrido

O Movimento 'Rua Vieira' organizou mais uma manifestação contra o presidente do Benfica, durante a tarde deste sábado, perto do Estádio da Luz, sendo que o protesto contou com aproximadamente 20 pessoas.





A manifestação ocorreu concretamente junto ao Mural do Laboratório Franco e Cosme Damião e surgiu numa altura em que várias fações de adeptos têm vindo a pedir a marcação de uma Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, este grupo tem-se insurgido contra os casos de justiça e extra-futebol que envolvem o líder dos encarnados.